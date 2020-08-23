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أخبار العالم

الرياض والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة بالسعودية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:03 م
الحرارة في السعودية
الحرارة في السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية أن تشهد الرياض والدمام أعلى درجات الحرارة غدًا الاثنين حيث تسجل كل منهما 46 درجة.

وذكرت الأرصاد في تقرير لها اليوم أن درجة الحرارة في مدينة الأحساء تسجل 45 وحفر الباطن ووادي الدواسر 44 في كل منهما، بينما تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 43 و42 درجة على التوالي.

وعن أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا فقد أوضحت الأرصاد السعودية أنه ستكون في طريف والقريات حيث تسجل الدرجة الصغرى في كل منهما 21 مئوية.

وبيًنت الأرصاد السعودية إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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