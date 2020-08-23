بشرى خير.. الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لـ ذوي الإعاقة.. فيديو

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعظيم مال الوقف وعودة هيبة الدولة، ارتفعت إيرادات الأوقاف من 675 مليون جنيه إلى مليار و 546 مليون جنيه.





وأضاف "جمعة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" تقديم محمد الباز، أن تقرر تخصيص 50 مليون جنيه لصندوق عطاء لذوي الإحتياجات الخاصة من موازنة العام المالي 2021.





وتابع وزير الأوقاف،أن الـ مليار و546 مليون جنيه صافى الإيرادات من إيجارات وعوائد استثمارية، أضف إلى ذلك 460 مليون جنيه، من مستحقات مال البدل والأصول، معقبا "إجمالي إيرادات الهيئة تجاوز فى عهد الرئيس السيسى الـ 2 مليار جنيه".



