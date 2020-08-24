مدرب الطوارئ.. من هو هانز فليك الذي قاد بايرن ميونخ لاحتلال أوروبا؟

استطاع "هانز فليك"، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أن يعيد البافاري إلى مكانته الطبيعية بعد فترة من التخبط تحت قيادة نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ.





تولي "فليك"، قيادة فريق بايرن ميونخ في شهر نوفمبر الماضي؛ خلفا لـ نيكو كوفاتش الذي رحل بسبب سوء النتائج.





وقاد "فليك"، بايرن ميونخ للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليلة أمس، الأحد، بعد الفوز على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية، بهدف نظيف سجله كومان.





ونجح هانز فليك في إعادة هيبة العملاق البافاري محليا وأوروبا، حيث قاده للتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري - الكأس - دوري أبطال أوروبا"، كما ظهر الفريق تحت قيادته بشكل شرس في مسابقة دوري الأبطال، واستطاع أن يهزم تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب "سامتفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة بنتيجة 8 - 2 في ربع النهائي، وليون بثنائية نظيفة في نصف النهائي، وأخيرا باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة النهائية.





من هو هانز فليك؟





لم يتولَ هانز فليك قيادة أي فريق كبير قبل تولي مهمة بايرن ميونخ حيث درب فريق فيكتوريا بامنتال في الفترة من 1996 حتى 2000، وهوفنهايم من 2000 حتى 2005.





عمل هانز فليك بعد رحيله عن هوفنهايم مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بقيادة يواكيم لوف في الفترة من 2006 حتى 2014، حيث رحل عقب تتويج منتخب ألمانيا ببطولة مونديال البرازيل.

البعض يعتقد أن هانز فليك هو سبب نجاحات لوف مع منتخب ألمانيا خلال فترة تواجده مع الماكينات، وأن مستوى الماكينات الألمانية تراجع عقب رحيل فليك عن المنتخب.





تولى هانز فليك بعد ذلك منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ بقيادة كوفاتش الذي رحل بسبب سوء النتائج في شهر نوفمبر الماضي، ليتولى هانز قيادة الفريق بدلا منه ليقود العملاق البافاري لتحقيق الثلاثية التاريخية ، بالإضافة إلى إعادة الانضباط في الفريق.