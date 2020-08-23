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رياضة

كلام نهائي.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:59 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أن نادي الزمالك اذا رغب في التعاقد مع أي لاعب فهو يستطيع أن يتعاقد معه وعنه القدرة على ذلك.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن رمضان صبحي خارج حسابات الزمالك ولكننا فاوضنا هدرسفيلد من قبل، ولم تستمر المفاوضات.

وتابع: رمضان شخصية قوية ولاعب مميز واضافة الى أي نادي سينضم له، ولكن الزمالك لم يستمر في المفاوضات، واللاعب الآن على قوة هدرسفيلد.

وأشار مرتضى الى أن، الزمالك يسمع كلام كثير عن تعاقدات لم تحدث، وأمور كثيرة مضحكة، ولكن رمضان لم يتعاقد مع الزمالك، وهو ملك هدرسفيلد وبيراميدز في الصورة وهذا كلام نهائي. 
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