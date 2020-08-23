كلام نهائي.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. فيديو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أن نادي الزمالك اذا رغب في التعاقد مع أي لاعب فهو يستطيع أن يتعاقد معه وعنه القدرة على ذلك.





وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن رمضان صبحي خارج حسابات الزمالك ولكننا فاوضنا هدرسفيلد من قبل، ولم تستمر المفاوضات.





وتابع: رمضان شخصية قوية ولاعب مميز واضافة الى أي نادي سينضم له، ولكن الزمالك لم يستمر في المفاوضات، واللاعب الآن على قوة هدرسفيلد.



