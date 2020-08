إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس الليبية.. فيديو

نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، شريط فيديو يظهر إطلاق قوات تابعة للوفاق الليبية النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة العربية أن هناك أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في ليبيا.

وأطلق مسلحون النار على المتظاهرين في طرابلس وفي ميدان الشهداء بالعاصمة.

وقال شهود عيان إن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق فتحت النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية.

وأضافوا أن مرتزقة تابعون لتركيا أطلقوا النار على المتظاهرين بطرابلس.

In this video GNA forces can clearly be seen shooting at protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/AQQfEDs2zh