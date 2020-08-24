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أخبار العالم

إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس الليبية.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، شريط فيديو يظهر إطلاق قوات تابعة للوفاق الليبية النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس. 

وذكرت قناة العربية أن هناك أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في ليبيا.

وأطلق مسلحون النار على المتظاهرين في طرابلس وفي ميدان الشهداء بالعاصمة.

وقال شهود عيان إن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق فتحت النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية.

وأضافوا أن مرتزقة تابعون لتركيا أطلقوا النار على المتظاهرين بطرابلس.
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