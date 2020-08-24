حدائق القاهرة تستقبل زائريها اليوم بعد 5 شهور من الإغلاق.. تفاصيل شروط الدخول

تفتح محافظة القاهرة حدائقها اليوم الاثنين، لاستقبال الزائرين بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر .





من جانبه قال اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنه سيتم فتح الحدائق بإجراءات احترازية مشددة للو قاية من كورونا.





وتابع في تصريحات صحفية إن تلك الإجراءات تتضمن منع الدخول إلا بالكمامة و الكشف على المترددين من خلال كواشف الحرارة.





كما جرى تجهيز الحدائق وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم خاصة في دورات المياه، والممرات وأماكن الجلوس.