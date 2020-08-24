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محافظات

حدائق القاهرة تستقبل زائريها اليوم بعد 5 شهور من الإغلاق.. تفاصيل شروط الدخول

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:11 ص
حدائق القاهرة
حدائق القاهرة
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عبد العزيز جمال
تفتح محافظة القاهرة حدائقها اليوم الاثنين، لاستقبال الزائرين بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر .

من جانبه قال اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنه سيتم فتح الحدائق بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وتابع في تصريحات صحفية إن تلك الإجراءات تتضمن منع الدخول إلا بالكمامة والكشف على المترددين من خلال كواشف الحرارة.

كما جرى تجهيز الحدائق وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم خاصة في دورات المياه، والممرات وأماكن الجلوس.
 
وشدد سلطان على الالتزام بالحد الأقصى للزوار وهو 50% من الطاقة الاستيعابية لكل حديقة ، مع وضع لافتات إرشادية بإجراءات الوقاية وأهمها التباعد الاجتماعي .
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