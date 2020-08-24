كلاكيت من جديد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود عدة مرات.. فيديو صادم

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السمراء لعدة مرات في مشهد صادم أثار غضب شهود العيان.





ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكرت التقارير أن الرجل الذي يدعى جاكوب بليك نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، خلال تعاملها مع "حادث محلي".





وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت إصابة بليك في ظهره بعد أن أطلق ضابط شرطة النار عليه عدة مرات، بينما كان يحاول ركوب سيارة في مدينة كينوشا.





وخرج المئات إلى مقر الشرطة ليل الأحد، محتجين على الأمر، وأشعلوا النيران في سيارات، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.





وعلق حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز على الحادث في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" : "نحن نقف ضد الاستخدام المفرط للقوة والتصعيد الفوري عند التعامل مع ذوي البشرة السمراء من ويسكونسينس".





وقالت شرطة كينوشا إن وزارة العدل في ولاية ويسكونسن ستحقق مع الضابط المتورط في إطلاق النار، خاصة أن الرجل المصاب كان أعزلا وغير مسلح.





يأتي ذلك وسط توترات متصاعدة في الولايات المتحدة بشأن وحشية الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في مايو الماضي على يد قوات الأمن.