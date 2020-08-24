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اقتصاد

خالد أبو المكارم : 1.2 مليار دولار صادرات الكيماويات المصرية لأفريقيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:27 ص
الصناعات الكيماوية
الصناعات الكيماوية
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ولاء عبد الكريم
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار 

وأضاف أبو المكارم أن حجم صادرات قطاع الكيماويات يصل الى  1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالي صادرات القطاع.

 أشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية  للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل  منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.

وأضاف أبو المكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثي الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا

ولفت إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة.

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