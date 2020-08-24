استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالأهلي مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.





وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.





ويخوض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



