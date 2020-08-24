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رياضة

استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالأهلي مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.

وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

ويخوض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.
استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور
استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور
استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور
استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور
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