استعدادًا لمواجهة الجونة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية.. صور

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالأهلي مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.
وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويخوض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.