التضامن: هناك توجيه مباشر من الرئيس السيسي بحل مشاكل الطلاق

قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي بمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعي، إنه كان هناك توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الوزيرة السابقة غادة والي، وأيضا كوزارة عامة، لإعداد وبحث مشروع مواجهة ظاهرة الطلاق، باعتبارنا "نمتلك أكبر نسبة طلاق في الثلاث سنوات الأولى أي حديثى الزواج".





وأضاف أيمن عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية "ten" أن الهدف من مشروع مودة الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، من خلال تزويد الشباب، بالمعارف والمهارات الأساسية لكي يستطيع بناء أسرة سليمة، خاصة أن يكون ذلك قبل الزواج، وأيضًا زوجين لديهم مشاكل لم يستطيعوا حلها.





وتابع المنسق التنفيذي بمشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعي، ان من الممكن ان يأتي إلي مودة المتزوجين وأيضا المخطوبين معا، ليعرف كل منهما حقوقه وواجباته، منوها علي أن مودة تمتلك طريقة تقديم الحلول والنصائح للزوجين، كيفية تدبير النواحي الإقتصادية .





وأكد "عبدالعزيز" أن مفهوم الناس الخاطئ بالنسبة للزوجة المصرية، بخبرتها في الناحية الإقتصادية وتدبير المنزل، ويكون العبء الاقتصادي علي الرجل فقط ولكنه من واجبه التدبير والتفكير في أمور المنزل، وليس ممولا ماليا فقط.





وأشار إلى أن لديهم في مودة، محتوى علميا من خلال متخصصين في علم النفس وعلم الإجتماع، علي أساس تفكير واختيار الشباب والذي يتناسب مع تفكيرهم، منوهًا بأن لديهم نواحي اجتماعية، نفسية، صحية ودينية، سواء دين إسلامي أو مسيحي، مؤكدا اعتمادهم علي التدريب التفاعلي في حل المشاكل.