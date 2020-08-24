ظن أنه ألم عادي.. رجل يكتشف بالصدفة إصابته بسرطان العظام "صور"

أصيب رجل أربعيني ببعض الألم في قدمه بعد سقوطه من السلم في المنزل وظن أن الألم نتيجة اصطدام ساقه في السلم الأسمنتي، ولكن يبدو أن الأمر كان أسوأ من ذلك.





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن روب رايدر البالغ من العمر 42 عامًا، سقط على السلم الأسبوع الماضي وشعر بألم في فخذه وساقه وذهب إلى الطبيب ليعالجه ولكن اكتشف الحقيقة المؤسفة وهي إصابته بسرطان العظام.





صدم الطبيب روب، وأخبره بأن ساقه لن تعود للسابق لأن السرطان في حالة متأخرة في عظامه، وأوضح أنه لن يتمكن من السير بشكل طبيعي فيما بعد.





وأشار الطبيب إلى أنه السرطان سيمنع التئام الجرح ولن تعود عظام الجسد كما كانت، ولكن هناك أمل في أنه قد يتمكن من الحركة بعد العلاج عن طريق العكاز.