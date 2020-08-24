فيديوجراف.. خريطة رقمية لـ خطة الدولة فى خدمات الحماية الاجتماعية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالي 20/2021.
وجاء أبرزها:
11.8 مليون مستفيد من الدعم النقدى
زيادة عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى
2.95 مليون
الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين
إلى 2.48 مليون أسرة
تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى
30000 أسرة
100 مؤسسة للرعاية
الاجتماعية الحاصلة على الاعتماد
100 مؤسسة سيتم تطوير بنيتها التحتية
30000 من المسنين يحصلون على خدمات الرعاية الاجتماعية
من مؤسسات الرعاية
100000 من ذوي الاحتياجات الخاصة يستكملوا آلية الكشف الطبي
المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة
70000 من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على مزايا الدعم النقدي
وصول عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة المطورة إلى
150 مؤسسة
18 مليون جنيه حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة
70000 فرصة عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء
والشباب
تعزيز قدراتات
40 ألف سيدة في مجال قطاع الأعمال والتسويق
الوصول بعدد ل المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان
إلى 1200000
رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر
خفض نسبة الأمية إلى نحو 22٪ في نهاية عام 20/2021
خفض معدل الفقر على المستوى القومي إلي 30٪ عام 20/2021
خفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 5٪ باستهداف الفئات الأكثر فقرًا
في المجتمع
تنخفض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء إلى 1 : 4
في عام 20/2021
8 مليارات جنيه فى 357 قرية لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021.