فيديوجراف.. خريطة رقمية لـ خطة الدولة فى خدمات الحماية الاجتماعية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالي 20/2021.

وجاء أبرزها:

11.8 مليون مستفيد من الدعم النقدى

زيادة عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون

الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة

تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة

100 مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحاصلة على الاعتماد

100 مؤسسة سيتم تطوير بنيتها التحتية

30000 من المسنين يحصلون على خدمات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات الرعاية

100000 من ذوي الاحتياجات الخاصة يستكملوا آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة

70000 من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على مزايا الدعم النقدي

وصول عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة المطورة إلى 150 مؤسسة

18 مليون جنيه حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة

70000 فرصة عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب

تعزيز قدراتات 40 ألف سيدة في مجال قطاع الأعمال والتسويق

الوصول بعدد ل المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان إلى 1200000

رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر

خفض نسبة الأمية إلى نحو 22٪ في نهاية عام 20/2021

خفض معدل الفقر على المستوى القومي إلي 30٪ عام 20/2021

خفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 5٪ باستهداف الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع

تنخفض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء إلى 1 : 4 في عام 20/2021

8 مليارات جنيه فى 357 قرية لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021.