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برلمان

استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:31 م
النائب محمد أبو العنين
النائب محمد أبو العنين
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فريدة محمد - ماجدة بدوى | عدسة: خالد مشعل
اعترض النائب محمد أبو العينين على ما تضمنته المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد من معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وقال أبو العينين إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة. 


وأضاف أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة. وأيد أعضاء المجلس بالإجماع ما ذكره النائب محمد أبو العينين. 


ووافق المجلس على اقتراح أبو العينين بإلغاء عقوبة الحبس مع زيادة قيمة الغرامة حيث أصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
استجابة لاقتراح أبو العينين.. مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
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