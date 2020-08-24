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أستاذ هندسة طرق ونقل: مصر نجحت في إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:27 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور حسن مهدي استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مصر بدأت بتقديم حلول جذرية متكاملة لمشاكل الطرق والنقل بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 .

وأضاف الدكتور حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن في العقود الماضية قبل تولي الرئيس السيسي كانت تقدم مسكنات وليس حلولا في أزمة ملف الطرق والنقل.

وتابع استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس أن قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية وبتدعم مشروعات التنمية المستدامة سوءا بنقل البضتئع أو نقل الافراد.

وأوضح الدكتور حسن مهدي أن الشعب المصري بأكمله يتمركز في 7% فقط من مساحة مصر وكانت هناك شئ من التكدس والعشوائية ولكن الان اصبحت الدولة تعمل علي حل هذه المشاكل والتوسع العمراني من أجل حياة أفضل للمواطنين.

وأشار إلي أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تربط ربوع مصر ببعضها.
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