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«اطمن» و«بالطو».. مبادرتان لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومحافظ بورسعيد: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:32 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
محافظ بورسعيد:
- أكثر من 15 ألف عملية جراحية تمت أثناء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
- تقديم الخدمات الطبية إلكترونيا للمواطن لأول مرة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل
- الغضبان يقدم كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات القومية والتنموية 

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، انطلاق مبادرة "اطمن" ومبادرة "بالطو" التي أطلقتهما هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد داخل منظومة التأمين الصحى الشامل لأول مرة بمصر.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل عن تدشين أولى خدمات التطبيب عن بعد من خلال توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو لتقديم عدد من الخدمات الطبية أونلاين، وذلك عبر تطبيق البالطو الذى يعمل على الهواتف الذكية لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد و مجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال المؤتمر ، التحول الطبى الذى نفذ على أرض بورسعيد وذلك بعد اختيار بورسعيد لتكون أول المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتطوير الذى شهدته المستشفيات والوحدات الصحية ، والاستعانة بكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن منظومة التأمين الشامل شهدت أكثر من ١٥ ألف عملية جراحية دقيقة لم تشهدها بورسعيد من قبل، ومنها جراحة القلب المفتوح للأطفال، وقرنية العين وغيرها ، منوها بالتطور الهائل بمستشفى النصر الذى شهد تطويرا على أعلى مستوى لم يشهده منذ ١٨ عاما.


وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق البالطو يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.

التطبيق عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص، ويتم تسجيل المريض على تطبيق "البالطو"عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، وتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة بالمنتفع، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره، حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة ، يأتى ذلك فى إطار الربط بين مشروعى التحول الرقمى والتأمين الصحي الشامل ببورسعيد ومحاولة تقديم الخدمات الطبية الكترونيا للمواطنين من خلال تطبيقات ذكية تقدم للمواطن داخل منزله. 

وقدم اللواء عادل الغضبان ، أسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده ودعمه المستمر لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد ، وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتى بذلت جهدا متواصلا منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببوسعيد  وحتى الآن ، مؤكدا أهمية الوعى بجهود الدولة على ارض بورسعيد  ودفعها للأمام .

وتناول اللقاء ، شرح تفصيلى للمبادرة و وكيفية استخدام المواطنين لتطبيق البالطو بالصوت والصورة . وحضر اللقاء ، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور عادل تعيليب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والقيادات الصحية بالمحافظة ومسؤولى التحول الرقمى ، وعدد من شباب المحافظة.
«اطمن» و«بالطو».. مبادرتان لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومحافظ بورسعيد: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية
«اطمن» و«بالطو».. مبادرتان لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومحافظ بورسعيد: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية
«اطمن» و«بالطو».. مبادرتان لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومحافظ بورسعيد: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية
«اطمن» و«بالطو».. مبادرتان لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومحافظ بورسعيد: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية
«اطمن» و«بالطو».. مبادرتان لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومحافظ بورسعيد: إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية
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