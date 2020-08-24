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محافظات

لبحث التعاون والفرص الاستثمارية.. محافظ بورسعيد يلتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:13 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بمقر هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات.


واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة.

وأشاد المحافظ بدور هيئة التنمية الصناعية فى التعاون بالعديد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة والتى كان على رأسها مشروع ال٥٤ مصنع جنوب بورسعيد، والذى يعد طفرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ببورسعيد.


وتوجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء بالشكر للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة على جهودها ودعمها المستمر للقطاع الصناعى ببورسعيد ، ورؤيتها للارتقاء بالصناعة على أعلى مستوى.

وقال إن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي الثاني، الذين حققا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه رحب اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية بالدعم والتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعى، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الهيئة ومحافظة بورسعيد والتي تشهد طفرة صناعية كبري.
لبحث التعاون والفرص الاستثمارية.. محافظ بورسعيد يلتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية
لبحث التعاون والفرص الاستثمارية.. محافظ بورسعيد يلتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية
لبحث التعاون والفرص الاستثمارية.. محافظ بورسعيد يلتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية
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