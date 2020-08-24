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توك شو

ليس تطاولًا.. عماد متعب يكرر طلبه لـ مروان محسن بالابتعاد عن كرة القدم .. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:03 م
عماد متعب
عماد متعب
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حمزة شعيب
علق عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وقال متعب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، إن أداء الأهلى قبل فترة التوقف نتيجة انتشار كورونا كان جيدا للغاية، ولكن بدأ هذا المستوى يقل بعد فترة التوقف وظهر تذبذب كبير في أداء بعض اللاعبين.

ونوه مهاجم منتخب مصر السابق إلى أن مهاجم الأهلى مروان محسن ليس السبب في خسارة نادى الأهلى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وأوضح أن مروان محسن شارك في المباراة وكان النادي الأهلي خاسرا 2 /1، وبالتالي فهو ليس سببا في خسارة الأهلى أمام الزمالك 3 /1 ،  لافتا إلى أنه عندما انتقد مروان محسن وأداءه في مباراة القمة كان انتقاده فنيا وليس تطاولا على مروان محسن.

ولفت إلى أن مروان محسن لا يصلح الآن أن يكون مهاجم الأهلي الأول، مطالبا إياه بضرورة الإبتعاد عن كرة القدم مؤقتا حتى يعود لحالته الفنية السابقة، موضحا:" مروان كان في البداية يستحق أن يكون المهاجم الأول في الأهلي أما الأن فالأمر صعب للغاية".

وأشار متعب   إلى أنه بعد أن انتقد أداء مروان محسن، تواصل معه عبر الرسائل وتليفونيا للاعتذار له إذا كان عنيفا في كلامه عن أدائه في مباراة القمة.
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