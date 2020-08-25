عنيف.. ميدو يبرئ وليد سليمان من التسبب في إصابة عبد الشافي

أكد أحمد حسام ميدو، أن وليد سليمان لاعب الأهلي يعتمد على العنف في لعبه كثيرا، ولكنه بريء من تعمد إصابة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك.





وقال "ميدو"، في برنامجه "أوضة اللبس" عبر شاشة قناة "النهار"، "عندما كنت لاعبا كنت عنيفا مثل وليد سليمان، وهذا هو أسلوب بعض اللاعبين مثل وليد سليمان ولكنه في كرة عبد الشافي مظلوم، ولم يتعمد إصابته، رغم أن وليد سليمان هو من تسبب في إصابة زميله بالفريق محمد محمود من خلال تدخلاته العنيفة، إلا أن التدخل مع عبد الشافي كان غير متعمد".





وأضاف "بيان مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد وليد سليمان هدفه إخراج الأهلي عن سياساته، ومع بيان وليد سليمان خرجت قناة الأهلي للرد على رئيس الزمالك، وهذا ما كان يفعله سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الفترة الأخيرة، ومرتضى منصور ذكي جدا، وأجبر محمود الخطيب أن يعطي أومراه لعبد الحفيظ وعدلي القيعي للرد على بيان الزمالك بشأن وليد سليمان".





وخسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالقمة 120 بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.



