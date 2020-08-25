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بين الناس

منذ أكتوبر 2019.. عبد المحسن يشكو إيقاف صرف معاش نقابة العلميين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عبد المحسن سليمان ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف صرف المعاش الخاص به من نقابة العلميين .

ويقول عبدالمحسن سليمان فى رسالته: إن النقابة خاصة بخريجى كليات العلوم والعاملين فى مجال البحث العلمى، ونشكو من إيقاف صرف معاش نقابة العلميين منذ أكتوبر 2019 رغم أن النقابة قامت بتحصيل الاشتراكات لمدة ثلاثين عاما بدون انقطاع إلى جانب أنها النقابة الوحيدة، بدون نادى أو أبسط الخدمات مثل باقى النقابات".

للتواصل مع القارئ 01114219144

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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