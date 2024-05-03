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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يكشف سر فشل الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية هذا الموسم

كلوب
كلوب

فتح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، النار على نظام المباريات في إنجلترا وازدحام جدول المباريات، حيث أشار إلى أنه قد يكون هناك تأثير سلبي على الفرق الإنجليزية بسبب هذا الجدول المزدحم.

في المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنهام في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، أكد كلوب أن خسارة أستون فيلا أمام اوليمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي تعني غياب اي فريق إنجليزي عن نهائيات البطولات الأوروبية هذا الموسم، مما يثير الاستفهامات حول إمكانية تعب اللاعبين.

وأضاف كلوب أن عدم وصول أي فريق لأي نهائي يعني فشل الفرق الإنجليزية، مؤكدًا أن الدوري الإنجليزي ليس ضعيفًا بل هو الأقوى، وأن اللاعبين بحاجة إلى دعم وتخفيف الضغط الناتج عن العدد الكبير من المباريات.

وشدد المدرب الألماني على ضرورة تقليل عدد المباريات، مشيرًا إلى أهمية ذلك بمثال مباراتين من دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الرابطة.

وأعرب كلوب عن استيائه من برنامج تلفزيوني قام بمقابلتهم، مؤكدًا رفضه لطريقة تسويق كرة القدم على أنها مجرد أداة للربح، وأكد أن كرة القدم يجب أن تبقى مرتبطة بقيمها الرياضية.

وأعلن كلوب بشكل مفاجئ أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعدما قضى 7 مواسم كمدرب للفريق الإنجليزي.

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