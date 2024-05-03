رئيس غرفة القاهرة يشيد بتعاون مؤسسات الدولة العامة والخاصة لزيادة الخدمات المجتمعية

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية زيادة تعاون المؤسسات العامة والخاصة بالدولة لزيادة الدور المجتمعي وتوفير خدمات مجتمعية متنوعة للمواطنين.



وكانت محافظة القاهرة قد كرمت عدد من مؤسسات الدولة العاملة في خدمة المجتمع والتي تتعاون مع المحافظة في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من بينها مؤسسة" ال عشري للتنمية المجتمعية ".



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتكريم 42 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة.



واستلم شهادة التكريم نيابة عن أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة ال عشري للتنمية المجتمعية"، وليد مختار المستشار القانوني لمؤسسة " ال عشري لتنمية المجتمع".



وشدد أيمن العشري علي أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الخاصة طوال العام مع تكثيفه خلال المواسم مثل شهر رمضان المبارك.

زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة



وأشاد "العشري" بزيادة التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تقديم خدمات مجتمعية تفيد المواطن قائلا " هذا الامر نحرص عليه في مجموعة العشري " وعلي إنه يزداد مع مرور الوقت.



ووجه "العشري" الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي تكريم "مؤسسة ال عشري للتنمية المجتمعية" وعلي التعاون الذي ينتج عنه خدمات تفيد أهالينا في المناطق المختلفة.



وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن محافظ القاهرة.