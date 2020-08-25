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محافظات

محافظ الدقهلية: لجنة هندسية لحصر التلفيات في عقار أجا بعد ضبط المنقبين عن الآثار

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار رئيس مدينة أجا بالانتقال لموقع عقار بمدينه اجا قام بعض الاشخاص بالحفر للتنقيب عن الاثار بداخلة بش العثمالية .

 وقالت رئيس المدينه انه تم على الفور الانتقال الى الموقع  بمرافقة العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا والقيادات التنفيذيه الي محل الشكوى مكان التنقيب ومعاينه المكان.

 و اضافت انه تم إلقاء القبض على منفذى العمل الإجرامى من قبل رجال الشرطه .

وأشارت إلى انه تنفيذا لقرار المحافظ فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار القرار المناسب والقيام بحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار .

وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيقا وتعاونا تاما، مع اللواء رأفت عبد الباعث، مدير امن الدقهلية؛ للتصدى لكافه اشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين ، وتوفير الامن والامان لمواطنى الدقهلية .
محافظ الدقهلية: لجنة هندسية لحصر التلفيات في عقار أجا بعد ضبط المنقبين عن الآثار
محافظ الدقهلية: لجنة هندسية لحصر التلفيات في عقار أجا بعد ضبط المنقبين عن الآثار
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