محافظ الدقهلية: لجنة هندسية لحصر التلفيات في عقار أجا بعد ضبط المنقبين عن الآثار

وقالت رئيس المدينه انه تم على الفور الانتقال الى الموقع بمرافقة العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا والقيادات التنفيذيه الي محل الشكوى مكان التنقيب ومعاينه المكان.





و اضافت انه تم إلقاء القبض على منفذى العمل الإجرامى من قبل رجال الشرطه .



وأشارت إلى انه تنفيذا لقرار المحافظ فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار القرار المناسب والقيام بحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار .



وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيقا وتعاونا تاما، مع اللواء رأفت عبد الباعث، مدير امن الدقهلية؛ للتصدى لكافه اشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين ، وتوفير الامن والامان لمواطنى الدقهلية .