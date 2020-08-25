علي جمعة: الأخلاق استحوذت على 95% من أحاديث النبي و5% فقط عن الشريعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيّن لنا فضائل الأعمال في أحاديث كثيرة، قد تصل إلى حد الكتب، وتفرح بهذه الأعمال، وبأنك إذا فعلتها؛ فأنت على الصراط المستقيم، لكنه جاء فنبّهك فقال: «ليس هناك من الأعمال أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخُلق، وإن الله يُبغض الفاحش البذيء».





وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن حسن الخلق أثقل الأعمال في الميزان، صلّ فإن الصلاة ركن، أذّن فإن الأذان فضل، اذكر فإن الذكر لا يعدله شيء ،ولكن الذي يبقى حسن الخلق.





وتابع: كان النبي يقول في وصاياه: «وأن تخالق الناس بخلقٍ حسن» ويقول: «أحسن الحسن الخُلق الحسن» وهو أوتي عظيم الأخلاق قال ربه في وصفه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم:4]، وإذا عددت ما في الأحاديث، وقد ورد إلينا نحو ستين ألف حديث عن سيد الخلق، تجد ألفين فقط في كل الشريعة من أولها إلى آخرها في الصلاة، وفي البيوع، وفي الزواج، وفي القضاء، وفي العلاقات الدولية، وفي الحرب، وفي السلم تجد ألفين، والبقية الأخلاق المرتبطة بالله رب العالمين بالعقيدة، بالتوحيد، إذن خمسة في المائة من الشريعة تتكلم عن كل شيء، وخمسة وتسعون بالمائة تتكلم عن الأخلاق.





ولفت إلى أنه عندما رجع النبي إلى المدينة في مرةٍ من المرات قال فيما أخرجه البيهقي في الزهد: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» الجهاد التي مرت به المدينة استغرق شهرين ثلاثة أربعة خمسة، فما الذي تفعله أيها المؤمن بعد الجهاد الأصغر؟ تفعل جهادًا أكبر، تعبد ربك، وتتبع نبيك، وتُعمّر الأرض، وتُحسن الخُلق، فهذا هو الجهاد الحقيقي، وهذا هو الجهاد في الله.





وأوضح، أن النبي وسّع لنا معنى الجهاد، لم يعد الجهاد هو القتال في سبيل الله، وهو جهادٌ بلا شك، والقتال في سبيل الله فضله ليس بعده فضل؛ لأنك تصد عن الحوزة؛ لأنك تصد العدوان، وترفع الطغيان؛ لأنك تحمي البلاد والعباد من الظلم والظلمة، فحقيقٌ علينا أن نقاتل في سبيل الله، وأن ننتصر، وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، ولكن رجعنا من الجهاد الأصغر فما الذي علينا؟ علينا هذه الثلاثة، علينا عبادة الله، وعلينا عمارة الأرض، وعلينا حسن الخُلق.





ونوه إلى أن كثيرا من الناس حُرموا حسن الخُلق، نرى الشخص منهم يصلي، ونراه يُزكّي، لكن لا نرى قلبه، ولا نراه قد ملأه بالأنوار المحمدية المصطفوية التي تجعله في نطاق حسن الخُلق، قاوم نفسك، درّب نفسك، ربّ أولادك على حسن الخلق العالي، فقد أتى النبي إلى هذه البشرية من أجل هذا فقال: «إنما» للحصر والقصر «بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وكان الرسول يحب حسن الخلق من الكافر كما يحبه من المسلم، وكان يتذكر حاتمًا الطائي وهو الكريم الذي اشتهر كرمه فجاءته ابنته فخلع عباءته، وأجلسها عليها وقال: «إن أباك كان يُحب مكارم الأخلاق» طمعت البنت، قالت: أهو في الجنة؟ قال رسول الله: «لا، هو في النار» -فلماذا وهو في النار تُكرم ابنته؟ لأنه كان يُحب مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق إذا ما صدرت من هذا المشرك يعني تستحق الحمد؟ نعم، تستحق الحمد والشكر، نعم تستحق أن نُكرم ابنته من أجل هذا الذي قدّمه- فقال: «إنما كان يفعل ذلك لسمعةٍ يتسمعها». كان يريد أن يُقال حاتم أكرم العرب.



