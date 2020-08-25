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منوعات

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:37 ص
طفلة وحيدة في عرض
طفلة وحيدة في عرض البحر
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عزة عاطف
بمجرد أن انقشعت قيود الحظر؛ اتجه العديد من سكان العالم إلى الشواطئ للاستمتاع بشمس الصيف وهواء البحر النقي، كما انطلق الأطفال بعواماتهم يلقون بأجسادهم الضعيفة في أحضان البحر.

لكن واحدة من هؤلاء الأطفال اندمجت في الاستمتاع بعوامتها داخل المياه على سواحل اليونان، إلى أن سحبتها الأمواج في غفلة من والديها اللذان لم يلاحظا تغيبها، إلا بعدما أخذها البحر على مسافة بعيدة بعوامتها.

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وفوجئ ركاب عبارة يونانية بطفلة صغيرة تمتطي عوامتها "وحيدة في عرض البحر" تجرفها الأمواج، حاول طاقم العبارة التقاط الفتاة من المياه بعدما أبلغ والداها سلطات الميناء بسحب التيار لطفلتهما.

وبدورها أبلغت السلطات قبطان العبارة المحلية «سالامينوماخوس»، والتي لحسن الحظ كانت قريبة من موقع الفتاة.

وبالفعل استطاع الطاقم إنقاذ الطفلة الصغيرة التي كانت في حالة هدوء غريب، وتم تسليمها إلى أهلها بأمان.
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