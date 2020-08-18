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منوعات

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:03 ص
طفل يمني
طفل يمني
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عزة عاطف
مشهد مؤلم تصدر منصات التواصل الاجتماعي لطفل يمني يسحب جثة أخته الغارقة في دمائها على أرض الشارع من أجل إنقاذها.

بعد ساعات قليلة من تكريم النظام الإيراني لزعيم الحوثيين بجائزة «حقوق الإنسان»، قنصت رصاصاته طفلة مسكينة لا ذنب لها إلا أنها ولدت وسط الحرب والدمار.

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خرجت الطفلة اليمنية لجلب الماء لأسرتها في تعز، فأصابتها رصاصة قناص حوثي لم تعرف قلبه الرحمة.

ولم يتحمل قلب أخيها رؤية شقيقته غارقة في دمائها وسط الشارع، فأخذ يزحف لسحبها بعيدًا عن أعين القناص.

مما هز قلوب المستخدمين على مواقع التواصل، فلا ذنب للأطفال في المطامع البشرية والسياسية.

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مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

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