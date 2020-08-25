أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي









يواجه فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري بقيادة احمد مرعي، اليوم، نظيره، النادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق، في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر.

















بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، إجراء بعض التعديلات على مبنى الاتحاد، والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير المبنى.

















أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلا جديدا حول الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضية في الوقت الحالي خصوصا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".

















تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي " الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيرة والثاني سيف زاهر وإبراهيم فايق بعد انتقادهما القلعة الحمراء عقب الهزيمة

















كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك غضبا في النادي بالفعل من بعض وسائل الإعلام التي تشن هجومًا عنيفا عليه؛ بعد الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

















قال الإعلامي سيف زاهر، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قام بتجديد عقود 4 لاعبين كبار داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

















أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نجح بالفعل في تشتيت ذهن الأهلي، وإحداث خلل داخل القلعة الحمراء.

















قال الإعلامي سيف زاهر، إنه تلقى رسالة من صديق مقرب من سيد عبد الحفيظ، نقلت له غضب مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحاته في حلقة أمس على قناة "أون تايم سبورتس".



















