AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:51 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
Advertisements
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدارالساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..




يواجه فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري بقيادة احمد مرعي، اليوم، نظيره، النادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق، في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر.




بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، إجراء بعض التعديلات على مبنى الاتحاد، والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير المبنى.




أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلا جديدا حول الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضية في الوقت الحالي خصوصا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".




تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي " الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيرة والثاني سيف زاهر وإبراهيم فايق بعد انتقادهما القلعة الحمراء عقب الهزيمة 




كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك غضبا في النادي بالفعل من بعض وسائل الإعلام التي تشن هجومًا عنيفا عليه؛ بعد الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.




قال الإعلامي سيف زاهر، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قام بتجديد عقود 4 لاعبين كبار داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.




أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نجح بالفعل في تشتيت ذهن الأهلي، وإحداث خلل داخل القلعة الحمراء.




قال الإعلامي سيف زاهر، إنه تلقى رسالة من صديق مقرب من سيد عبد الحفيظ، نقلت له غضب مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحاته في حلقة أمس على قناة "أون تايم سبورتس".





أعلنت السلطات الباراجوانية، إطلاق سراح البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعدما تم القبض عليه بتهمة تزوير تأشيرة دخوله للبلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: شوبير يريد استئناف الدوري عشان الخطيب يفرح ببطولة هذا الموسم

أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

مصطفى يونس: مرتضى منصور ناجح بامتياز.. والخطيب بنسبة مقبول

سيف زاهر: الزمالك يفاوض رمضان صبحي.. ومرتضى منصور أعاد الأمجاد للقلعة

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

ترشيحاتنا

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

ماذا يحدث لمريض القولون عند تناول الليمون؟

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

قوات مكافحة الشغب ترفض تنفيذ أوامر حكومة السراج وتتضامن مع المتظاهرين

إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم في الدوري

دي قناه الأهلي.. أحمد بلال ينتقد نجم الزمالك السابق

AdvertisementS

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

دي قناه الأهلي.. أحمد بلال ينتقد نجم الزمالك السابق

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

أنا أهلاوي.. سيف زاهر يعتذر لـ جماهير القلعة الحمراء على الهواء.. فيديو

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

أخبار الرياضة| إطلاق سراح رونالدينيو.. وضع صورة محمد صلاح في مبنى اتحاد الكرة.. وميدو: مرتضى منصور أحدث خللا داخل الأهلي

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

تركي آل الشيخ ينشر صورة من أيام طفولته.. شاهد

بعد قرار الزمالك شكوى وليد سليمان.. أحمد شوبير: هما كام فنكوش لحد دلوقتي

إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم في الدوري

اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة

عماد متعب: اعتذرت لـ مروان محسن ووالده.. ولاعبو الأهلي رجال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020