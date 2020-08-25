ميركاتو الصيف.. تشيلسي أكثر الأندية إنفاقا رغم أزمة كورونا.. وبرشلونة وريال مدريد يرفعان شعار مفيش فلوس

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية في أوروبا، لن تشهد عددا كبيرا من الصفقات السوبر، بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الأندية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.









خبراء كرة القدم أكدوا أن أزمة كورونا ستحدث تأثيرا على كرة القدم لسنوات طويلة، وعلى إنفاقات الأندية في سوق الانتقالات.









ويعد نادي تشيلسي أكثر أندية أوروبا إنفاقا في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم التضرر الكبير للنادي من أزمة فيروس كورونا.









ووفقا لتقارير صحفية، فإن إنفاقات نادي تشيلسي على صفقات الموسم الجديد قد تتعدى الـ 300 يوور، من أجل من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريمرليج" الموسم المقبل.









وتعاقد تشيلسي خلال الصيف الحالي مع حكيم زياش، من أياكس، مقابل 37 مليون يوور، وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، مقابل 53 مليون يورو، كما اقترب من ضم هافيرتز جوهرة بايرن ليفركوزن مقابل 80 مليون يورو.









في المقابل لم يبرم كبار أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس أي صفقة سوبر حتى الآن.









وانسحب برشلونة من صفقة نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مؤخرا لعدم قدرته على تحمل التكاليف المالية نتيجة أزمة كورونا، بينما قرر ريال مدريد تأجيل صفقة مبابي إلى الصيف المقبل، لعدم توفر سيولة مالية.