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ثقافة

الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:24 م
جزيرة سعدانة
جزيرة سعدانة
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محمد الاسكندرانى
التحليق فوق حطام السفن الغارقة، نمط سياحي تحظى مصر بتفرد عالمي فيه، ليدخل ضمن البرامج التى تنظمها شركات السياحة، ومراكز الغطس المنتشرة في ربوع البحر الأحمر وجنوب سيناء، لتخوض تجربة غنية بالتاريخ والرفاهية.

اخترنا لـقارئ "صدى البلد"، اليوم أبرز مواقع الغوص فوق حطام السفن الاثرية ، جزيرة سعدانة بـ البحر الأحمر، الشهيرة الواقعة بين شمال ميناء سفاجا وجنوب الغردقة، لتعيش المغامرة معنا.

ترجع قصة الغطس على السفن الغارقة، بالبحر الأحمر، لصعوبة الملاحة نظرا لكثرة الشعاب المرجانية، والتي تسببت في ابتلاع قاع البحر الاحمر السفن. 

وبمرور الوقت والحداثة والتطور، أصبحت السفن الغارقة كنزًا سياحيًا جديدًا، يضاف للمنتج السياحي المصري، وهنا ما سنعرضه بجزيرة سعدانة، وما تحتوية من كنوز أثرية قيمة.

كن متأهبا للغوص والتحليق فوق السفينة التجارية الغارقة، والتي اكتشفها بعثة معهد الاثار البحرية فى جزيرة سعدانة، عام 1994 والتى يرجع تاريخها للقرن الثامن عشر الميلادي.

عقب نزولك للتحليق فوق حطام السفن التجارية، بصحبة مدربين معتمدين من قبل منظمات دولية ، أو لو كنت من محترفي الغوص، ستري عالم يعود بك الى مئات السنين ، من حطام لطراز قديم تمتع نظرك.

ستعيش رحلة مليئة بالتاريخ، كانت تحتوي السفينة على مشغولات زجاجية و خزفية وأوان فخارية، وبورسلين ولكن تم انتشال الكثير منها.
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
الغوص فوق الآثار الغارقة .. جولة سياحية في جزيرة سعدانة
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