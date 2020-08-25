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أخبار البلد

جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:26 م
وزير السياحة و أمين
وزير السياحة و أمين عام منظمة السياحة العالمية
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محمد الاسكندرانى - تصوير عمرو سيد
تجول وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بصحبة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والوفد المرافق له، منطقة الأهرامات.

على هامش الجولة التقط الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، صورا لمنطقة الأهرامات، مبديا إعجابه الشديد بعظمة التاريخ المصري.


كان قد استقبل الأحد الماضى، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بمدينة الغردقة، حيث تفقد الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وزيارة متحف الغردقة بالإضافة إلى القيام برحلة بحرية.
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
جولة سياحية لأمين عام منظمة السياحة العالمية فى الأهرامات.. صور
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