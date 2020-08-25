محافظ الفيوم يناقش معوقات تطوير الآداء وخطط النهوض بقطاع السياحة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع العاملين بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة، لمناقشة معوقات تطوير الآداء وخطط النهوض بقطاع السياحة بالمحافظة.
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شوقي مدير إدارة السياحة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع العاملين بإدارات الديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية، للوقوف على آليات سير العمل وخطط تطوير الآداء.
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خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة في زيادة الدخل القومي، لافتًا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمقومات الفريدة التي تتمتع بها المحافظة، للنهوض بالمستوى الاقتصادي للمواطنين وتوفير فرص العمل.
كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة عمل شاملة للارتقاء بقطاع السياحة بالمحافظة، وتقسيم موظفي الإدارة إلى مجموعات عمل متخصصة في تنمية مجالات السياحة المختلفة مثل السياحة البيئية، والثقافية، والأثرية، والترفيهية، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، مع التركيز على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وحل مشكلات المستثمرين والتصدي بحزم للمخالفات الصارخة بالمنشآت السياحية.
وكشف محافظ الفيوم عن خطة عمل قطاع السياحة بالمحافظة لتشمل 3 مسارات، أولها تعظيم الموارد من المنشآت السياحية الموجودة حاليًا واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وحل مشكلات المستثمرين وحصر القدرة الاستيعابية للمناطق السياحية بالمحافظة، كما تشمل خطة العمل الترويج، بهدف زيادة عدد زوار المحافظة وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية متنوعة.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ استمع خلال اللقاء لعدد من المشكلات التي تعوق آداء العمل بإدارة تنشيط السياحة، ومقترحات تطوير الآداء من حيث التسويق، واستغلال عناصر الجذب السياحي، والمزايا النسبية التي تتمتع بها عدد من قرى المحافظة، وشدد محافظ الفيوم على تشجيع الأفكار غير التقليدية لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة، والالتزام بمهام وواجبات العمل، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى آداء واجبات العمل المنوطة بهم.