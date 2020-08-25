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اقتصاد

رجال الأعمال الأفارقة: مصر أصبحت أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي في القارة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:15 م
جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة
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ولاء عبد الكريم
تنطلق غدًا في سنغافورة أعمال مؤتمر "صنع فى أفريقيا" عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور السفراء الأفارقة بسنغافورة يتقدمهم السفير محمد ابو الخير عميد السفراء الأفارقة بسنغافورة، وبمشاركة سفراء كلًا من: مصر – أنجولا – نيجيريا – رواندا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي. 

ووجهت إدارة المؤتمر واللجنة المنظمة الدعوة إلى الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والمستشار والخبير في الاستثمار الدولي لتقديم ورقة عمل فى المؤتمر ضمن كلمات مصر التي سوف يقدمها سفير مصر بسنغافورة وفريق من هيئة الاستثمار المصرى فى مقدمتهم الأستاذ محمد يوسف رئيس قطاع الترويج، وذلك في إحدى جلسات المؤتمر المخصصة لمصر.

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ومن جانبه أكد الدكتور / يسرى الشرقاوى أن ورقة العمل التى سيقدمها سوف تحتوى على إبراز ما أنجزتة مصر من إصلاحات شاملة أهلتها لمراحل الثبات الاقتصادي وأضافت لها قدرة على جذب مزيد من الإستثمارات، وكذا قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات مستعرضًا أهم النتائج البارزة للعمل الدؤوب خلال الست سنوات السابقة، مستعرضًا من وجهة نظر مجتمع الأعمال مزايا مناخ وأنظمة الاستثمار الحديثة فى مصر وفى أفريقيا مُدللًا بالشركات العملاقة التى تمت حتى الآن على أرض مصر والقارة الأفريقية، وقدم الشكر للسفير محمد ابو الخير و الخارجية والدبلوماسية المصرية التى تعمل مع الدبلوماسية الأفريقية من أجل مستقبل القارة.

ويهدف ( مؤتمر أفريقيا / سنغافورة ) إلى إبراز أهمية ومزايا القارة الأفريقية وكيفية تحويلها إلى قاعدة تصنيعية وكيفية دفع الشراكات الاستثمارية للعمل داخل القارة وتحقيق نتائج ملموسة باستغلال إمكانيات القارة الهائلة.

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