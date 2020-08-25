نعمل لصالح الوطن.. تنسيقية الأحزاب: تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

قال محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة مجلس الشيوخ غابت عن المجتمع لمدة 7 سنوات ، مضيفا:" عملنا على إعادة فكرة مجلس الشيوخ لـ أذهان المصريين بعد التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019 ".





وأضاف محمد عمارة في حواره على قناة " الحدث اليوم "، :" التحالف الانتخابي كان مكون من 11 حزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ".





وتابع محمد عمارة أن " تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية تضم 27 حزب ينصهرون معا من اجل مصلحة الوطن ".





واكمل محمد عمارة :" تنسيقية شباب الأحزاب كونت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ ".





ولفت محمد عمارة إلى أننا "نشهد تمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك ظهر في مجلس النواب والشيوخ".