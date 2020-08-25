AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نعمل لصالح الوطن.. تنسيقية الأحزاب: تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:57 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة مجلس الشيوخ غابت عن المجتمع لمدة 7 سنوات ، مضيفا:"  عملنا على إعادة فكرة مجلس الشيوخ لـ أذهان المصريين بعد التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019 ".

وأضاف محمد عمارة في حواره على قناة " الحدث اليوم "، :"  التحالف الانتخابي كان مكون من 11 حزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ".

وتابع محمد عمارة أن "  تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية تضم 27 حزب  ينصهرون معا من اجل مصلحة الوطن ".

 واكمل محمد عمارة :"  تنسيقية شباب الأحزاب كونت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ ".

 ولفت محمد عمارة إلى أننا "نشهد تمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  وذلك ظهر في مجلس النواب والشيوخ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف دور الأحزاب في تمكين الشباب بالمواقع القيادية.. فيديو

تنسيقية الأحزاب: لم نحسم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

تنسيقية الأحزاب تعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

تنسيقية الأحزاب تعلن أسماء مرشحيها بانتخابات مجلس الشيوخ

تنسيقية شباب الأحزاب.. الورد اللي فتح في جناين الحياة السياسية.. 6 نواب محافظين و3 أعضاء بالبرلمان.. و5 مرشحين لمجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر السيرة الذاتية لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب

ترشيحاتنا

ألف مسكن وشيراتون.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة الخميس المقبل

حكم من مات وأبوه غضبان عليه.. الإفتاء تجيب

لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بعمان

بتخوني من 8 شهور وشوفت آثار العلاقة على هدومها.. جزار الهرم عن سبب تقطيع زوجته

الريال السعودي بـ 4.25 جنيه.. تعرف على أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور