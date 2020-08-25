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رياضة

مباريات الدوري.. بيراميدز يدك الإنتاج بثنائية في أول نصف ساعة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:38 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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ياسمين تيسير
تمكن فريق بيراميدز من التقدم بثنائية نظيفة بعد نصف ساعة من المباراة التي تجمعه بفريق الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

أُحرز الهدفان عن طريق إبراهيم حسن، وجون انطوي.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل الإنناج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان 



خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي 

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

أحمد الشناوي - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس - طارق طه - محمد فتحي
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