مباريات الدوري.. بيراميدز يدك الإنتاج بثنائية في أول نصف ساعة

تمكن فريق بيراميدز من التقدم بثنائية نظيفة بعد نصف ساعة من المباراة التي تجمعه بفريق الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.





أُحرز الهدفان عن طريق إبراهيم حسن، وجون انطوي.





وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل الإنناج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان



