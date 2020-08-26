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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الفيزياء والتاريخ.. اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:01 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة اليوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 ،امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء .

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كما يؤدي اليوم طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي(الورقة الأولى).

ويؤدي اليوم ايضا ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الان.

وأوضح نائب وزير التعليم ، أن غرفة العمليات المركزية تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

و يصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة،  كما يصل عدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية
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