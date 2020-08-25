لطلاب الثانوية التجارية..جامعة القاهرة تعلن عن فتح باب التأهيل للالتحاق بكلية التجارة

أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية ب جامعة القاهرة , عن عقد محاضرات التأهيل للالتحاق بكلية التجارة وذلك لطلاب المدارس الثانوية التجارية .
وسيتم بدء المحاضرات يومى الجمعة والسبت من 4 سبتمبر وحتى 5 سبتمبر , كما ان سعر الرسوم 1500 جنيها شاملة المادة العلمية .
خطوات التسجيل :
1_ ارسال صورة البطاقة الشخصية _شهادة المؤهل _ رقم الموبايل على احدى الوسائل التالية :
ارقام الواتس اب الخاصة بالمركز 01154589086_ 01098492820
رسائل الفيس بوك,بالصفحة الرسمية للمركز Rcsc.cairo.university .
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2_ سيتم ارسال كود الدفع على رقم الموبايل المرسل من قبل الطالب .
3_ يتم السداد فى احدى منافذ خدمة فورى وارسال صورة الايصال بعدالدفع