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تعليم

لطلاب الثانوية التجارية..جامعة القاهرة تعلن عن فتح باب التأهيل للالتحاق بكلية التجارة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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مريم عزت
أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية ب جامعة القاهرة , عن عقد محاضرات التأهيل للالتحاق بكلية التجارة وذلك لطلاب المدارس الثانوية التجارية . 


وسيتم بدء المحاضرات يومى الجمعة والسبت من 4 سبتمبر وحتى 5 سبتمبر , كما ان سعر الرسوم 1500 جنيها شاملة المادة العلمية . 


خطوات التسجيل :
1_ ارسال صورة البطاقة الشخصية _شهادة المؤهل _ رقم الموبايل على احدى الوسائل التالية : 
ارقام الواتس اب الخاصة بالمركز 01154589086_ 01098492820
رسائل الفيس بوك,بالصفحة الرسمية للمركز Rcsc.cairo.university .


2_ سيتم ارسال كود الدفع على رقم الموبايل المرسل من قبل الطالب . 

3_ يتم السداد فى احدى منافذ خدمة فورى وارسال صورة الايصال بعدالدفع 

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