لطلاب الثانوية التجارية..جامعة القاهرة تعلن عن فتح باب التأهيل للالتحاق بكلية التجارة

أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية ب جامعة القاهرة , عن عقد محاضرات التأهيل للالتحاق بكلية التجارة وذلك لطلاب المدارس الثانوية التجارية .









وسيتم بدء المحاضرات يومى الجمعة والسبت من 4 سبتمبر وحتى 5 سبتمبر , كما ان سعر الرسوم 1500 جنيها شاملة المادة العلمية .









خطوات التسجيل :

1_ ارسال صورة البطاقة الشخصية _شهادة المؤهل _ رقم الموبايل على احدى الوسائل التالية :

ارقام الواتس اب الخاصة بالمركز 01154589086_ 01098492820

رسائل الفيس بوك,بالصفحة الرسمية للمركز Rcsc.cairo.university .









2_ سيتم ارسال كود الدفع على رقم الموبايل المرسل من قبل الطالب .





3_ يتم السداد فى احدى منافذ خدمة فورى وارسال صورة الايصال بعدالدفع



