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رياضة

شاهد.. أول تعليق من محمد عبد الغنى لاعب نادى الزمالك بعد تمديد عقدة إلى 2024

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق محمد عبد الغنى لاعب نادى الزمالك على تمديد عقدة مع الفريق الى عام 2024 بصورة له مع امير مرتضى منصور  عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".



وكتب عبد الغنى " ‏سعيد بتواجدي داخل جدران نادي الزمالك حتى٢٠٢٤ رسميًا، أتطلع للمزيد من العمل وحصد البطولات..

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 و" اضاف " احب أن أتوجه بالشكر بشكل خاص للمستشار مرتضى منصور..وأمير مرتضى ومجلس إدارة النادي، ولجماهير الزمالك أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وآمالكم ".


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أعلن  أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمد عبدالغني  حتى عام ٢٠٢٤.


يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة. 

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