شاهد.. أول تعليق من محمد عبد الغنى لاعب نادى الزمالك بعد تمديد عقدة إلى 2024

و" اضاف " احب أن أتوجه بالشكر بشكل خاص للمستشار مرتضى منصور..وأمير مرتضى ومجلس إدارة النادي، ولجماهير الزمالك أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وآمالكم ".





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أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمد عبدالغني حتى عام ٢٠٢٤.





يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.



