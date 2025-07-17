وزير الرياضة: 24 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الخاص في القطاع الرياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن استثمارات القطاع الخاص في القطاع الرياضي تقدر بـ24 مليار جنيه منذ عام 2019 حتى عام 2024.

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": “الوزارة فتحت حق الانتفاع المحوكم الذي يتضمن إعادة إدارة الأصول بما يراعي البعد الاجتماعي، ولذلك شارك القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب بمصر بـ4.8 مليار جنيه”.

وأكمل: "بالنسبة إلى الأندية، أكدنا أننا لن ندعم، ولكننا سنسمح لها بالعمل وفقا لسياسة حق الانتفاع والتعاقد مع المطورين، واستفادت الأندية من هذا الأمر بنحو 8 مليار جنيه".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "هناك مشكلات، مثل بداية بعض المقاولين في العمل وعدم استكمال هذه الأعمال، ورفع بعض الدعاوى القضائية .. هذه المشكلات موجودة بالفعل، لكنها قليلة، واستطعنا أن نقوم بعمل منشآت بـ30 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024".