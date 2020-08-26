AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من المشروعات الخدمية بمدينة سمنود والمحلة؛ للوقوف على ما تم من أعمال والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع.

اقرأ أيضًا :

مدير التعاون الزراعي بالغربية: منح المزارعين قروضا بفائدة تتراوح من 7 إلى 10%

وتفقد المحافظ مسار العائلة المقدسة بسمنود والطريق المؤدي إليه ، ووجه بتجميل الطريق والعمل على إظهاره بالمظهر الذي يليق بهذا الأثر الهام .

كما تفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري ،ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة السور .

وأصدر توجيهاته لرئيس مدينة المحلة الكبرى برفع القمامة من على الطريق الدائري وكذلك رفع كافة الإشغالات ، مع المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع القمامة والإشغالات بصفة دورية وعدم تراكمها والحفاظ على نظافة الشوارع .

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي نهاية الجولة قام المحافظ بزيارة المجزر النصف آلى بحصة شبشير والطريق المؤدي للمجزر ، وطالب بسرعة عمل الدراسة اللازمة لرصف الطريق لتسهيل الوصول إلى المجزر .

كما وجه مدير مديرية الكهرباء بنقل كابل وعمود كهرباء بطريق المجزر إلي داخل الأرض لإخلاء الطريق .

رافق المحافظ رئيس مدينة طنطا و رئيس مدينة المحلة ورئيس حي أول المحلة الكبرى .

محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور
محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور
محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور
محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور
محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

4 وجهات محتملة لـ ميسي بعد إعلان رغبته فى الرحيل عن برشلونة.. تعرف عليها

شريف إكرامي يكشف كواليس بكائه في فرنسا.. وحقيقة تحريض ثابت البطل له على ترك الأهلي.. فيديو

مختار مختار يرحل عن الإنتاج الحربى بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

ميدو: عبد الوهاب توفي ولم يتم تعويض أسرته بجنيه

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

إسرائيل تطلق قذائف فسفورية حارقة على جنوب لبنان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحسن النظر ويحمي القلب.. اعرف فوائد البكاء

يقلل نسب الولادة المبكرة.. فوائد البطيخ للحامل

حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو