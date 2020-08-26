محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من المشروعات الخدمية بمدينة سمنود والمحلة؛ للوقوف على ما تم من أعمال والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع.

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وتفقد المحافظ مسار العائلة المقدسة بسمنود والطريق المؤدي إليه ، ووجه بتجميل الطريق والعمل على إظهاره بالمظهر الذي يليق بهذا الأثر الهام .

كما تفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبري ،ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة السور .

وأصدر توجيهاته لرئيس مدينة المحلة الكبرى برفع القمامة من على الطريق الدائري وكذلك رفع كافة الإشغالات ، مع المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع القمامة والإشغالات بصفة دورية وعدم تراكمها والحفاظ على نظافة الشوارع .

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي نهاية الجولة قام المحافظ بزيارة المجزر النصف آلى بحصة شبشير والطريق المؤدي للمجزر ، وطالب بسرعة عمل الدراسة اللازمة لرصف الطريق لتسهيل الوصول إلى المجزر .

كما وجه مدير مديرية الكهرباء بنقل كابل وعمود كهرباء بطريق المجزر إلي داخل الأرض لإخلاء الطريق .

رافق المحافظ رئيس مدينة طنطا و رئيس مدينة المحلة ورئيس حي أول المحلة الكبرى .