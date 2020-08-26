حماية المستهلك يوضح موعد استرداد قيمة 25% من المصروفات لأولياء الأمور.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن جهاز حماية المستهلك اصدر قرار بألزام المدارس برد 25% من مصروفات الباص الثانوية لاولياء .





وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن قيمة الـ25% سيتم خصمها من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021 مؤكدا علي ان الطالب الذي انتهى من المرحلة التعليمية يرد إليه المبلغ نقدا .





واوضح سمير فرج ، ان هذا القرار يراعي مصالح المدارس وأولياء الأمور في عملية تشغيل العملية التعليمية . يراعيوأولياءالأمورالتعليمية





وتابع : ان قرار حماية المستهلك هو قرار ملزم لكافة الأطراف وتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يكون ملزم للكافة وغرامة من لا يقوم بتنفيذ القرار تتراوح من 20 الف الي مليون جنيه .





واستكمل : ان هذا القرار سيتم العمل به منذ الغد واى طرف لم يقم بتنفيذه عليه الاتجاة الي جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .











