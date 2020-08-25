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حماية المستهلك: أي طالب يقوم بالتحويل من مدرسة إلى أخرى يمكنه استرداد قيمة الـ25% خلال شهر..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:58 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن أى شىء يخص المستهلك يكون تابع لجهاز حماية المستهلك طبقا لقانون 181 لسنة 2018 .

وأضاف  سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن جهاز حماية المستهلك لا يتدخل في العملية التعليمية ولكنه يتدخل في خدمة النقل الخاصة بالطلاب من منازلهم إلى المدارس .

وأوضح  ان العملية التعليمة توقفت يوم 15/3 حتى نهاية العام الدراسي وعند حساب قيمة الخدمة وجدنا ان حق المستهلك 25 % وهذا خاص بمصروفات الباص وهي خدمة لم تقدم منذ توقف العملية الدراسية .

وتابع : أن الـ25% يمكن للمدارس خصمهم من مصروفات العام الدراسي الجديد عند دفع المستهلك مصاريف العام الجديد .

واستكمل : ان أي طالب يقوم بالتحويل من مدرسة الى أخرى يمكنه استرداد قيمة الـ25% خلال شهر  أن اى مدرسة تمتنع عن السداد سيوقع عليها غرامة تتراوح من 20 الف جنيه حتي مليون جنية وهذا قرار المحكمة الاقتصادية .
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