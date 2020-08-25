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غرامة مليون جنيه.. حماية المستهلك: إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الجديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:44 م
أحمد سمير فرج القائم
أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،
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عادل نصار
أكد أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد.

وأضاف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر تم اتخاذه بشكل حاسم، وعلى الجميع الالتزام به.

وتابع أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم فرض غرامة تتراوح بين 20 ألف ومليون جنيه على من لا يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.

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