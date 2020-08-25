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اقتصاد

بعد قرار حماية المستهلك.. غرامة رفض المدارس رد اشتراك الباص لأولياء الأمور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:00 م
غرامة مخالفة المدارس
غرامة مخالفة المدارس
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محمد صبيح
عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور المهمة المتعلقة بعمل الجهاز، وذلك في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018  بشأن حماية المستهلك.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي بأن المجلس ناقش واصدر قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات و السلع المعمرة والمتنوعة.

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وأكد الجهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل دراسة في ضوء القانون، وأن خدمة نقل المدارس للطلاب منتقصة خلال العام الدراسي المنقضي، وبعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بعد مطالبة بعض المدارس لهم بدفع رسوم النقل، كما ردت بعض المدارس بشكوى أنهم قاموا بدفع قيمة تأجير الأتوبيسات للشركات المتعاقد معها.

وأضاف، أن المستحقات ستعود للمستهلك، وأنه في حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها، وأنه بعد صدور القرار من جهاز حماية المستهلك، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة وفي حال مطالبتهم له بدفع مبالغ مالية، يقوم بالدفع ثم يتقدم بشكوى في الجهاز وسيجرى رد حقه مرة أخرى.
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