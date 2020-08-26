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منوعات

النكد مفيد للجسم.. دراسة تكشف مفاجآت عن الاكتئاب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أفادت دراسة نشرتها صحيفة " أي تايمز" أن الاكتئاب والحزن مفيد في بعض الأحيان بوجه عام ، و للسيدات بشكل خاص . 

وحسب ما نشرت الصحيفة أن الأشخاص الذين يبكون بصورة مستمرة ومن أقل المواقف؛ قد تؤثر فيهم، ويقال إنهم يحبون النكد والحزن و البكاء، إلا أنهم على الجانب الآخر أكثر الأشخاص الذين يتخلصون من السموم في الجسد . 

وأشارت الصحيفة إلى أن الدموع تحتوي على الليزوزيم ، الذي يساعد على تنظيف العين بإستمرار و عدم تعلق الشوائب و السموم داخل العين حتى لا تتأذى منها فتخرج الدموع من العين بسرعة إذا تعرض الشخص لأي نوع من أنواع السموم . 

واستطردت: أما عن الأشخاص الذين يكبتون دموعهم و يمنعوها من الخروج؛ فقد يتعرضون إلى أزمات قلبية لأن حبس الدموع ينتج عنه تزايد في سرعة ضربات القلب مما قد يتسبب في الموت المفاجئ . 
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