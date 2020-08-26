النكد مفيد للجسم.. دراسة تكشف مفاجآت عن الاكتئاب

أفادت دراسة نشرتها صحيفة " أي تايمز" أن الاكتئاب والحزن مفيد في بعض الأحيان بوجه عام ، و للسيدات بشكل خاص .





وحسب ما نشرت الصحيفة أن الأشخاص الذين يبكون بصورة مستمرة ومن أقل المواقف؛ قد تؤثر فيهم، ويقال إنهم يحبون النكد والحزن و البكاء ، إلا أنهم على الجانب الآخر أكثر الأشخاص الذين يتخلصون من السموم في الجسد .





وأشارت الصحيفة إلى أن الدموع تحتوي على الليزوزيم ، الذي يساعد على تنظيف العين بإستمرار و عدم تعلق الشوائب و السموم داخل العين حتى لا تتأذى منها فتخرج الدموع من العين بسرعة إذا تعرض الشخص لأي نوع من أنواع السموم .





واستطردت: أما عن الأشخاص الذين يكبتون دموعهم و يمنعوها من الخروج؛ فقد يتعرضون إلى أزمات قلبية لأن حبس الدموع ينتج عنه تزايد في سرعة ضربات القلب مما قد يتسبب في الموت المفاجئ .