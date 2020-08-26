شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر استبعاد صالح جمعة، نجم الأهلي ، من قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الجولة الـ 22 للدوري المصري .





وأكد "شوبير" في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 1" أن رينيه فايلر المدير الفني للاهلي اجتمع مع صالح جمعة وأخبره بـ عدم وجود اي أزمة لمشاركته أساسياً خلال المباريات .





وأضاف أن فايلر طلب من صالح جمعة أن يخسر من 5 لـ 6 كيلو من وزنه؛ حيث إنه يعاني حاليا من زيادة في الوزن.





وأكمل أن فايلر وضع برنامجا قاسيا لـ صالح جمعة؛ كي يخسر الوزن خلال الفترة المقبلة، ويشارك أساسيا مع الفريق .





ويواجه الأهلي نظيره الجونة اليوم الاربعاء ، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



