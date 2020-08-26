إستروكس وفودو وهيروين.. أمن القاهرة يشن حملة على مروجى السموم

حققت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .





ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 واحد كيلو جرام" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.

وضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 600 جرام" - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 195 جرام" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وضبط(كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.





وضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 124 جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.



كما تم ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وضبط (عدد 1906 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول- مقص معدنى ) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .



