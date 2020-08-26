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رياضة

أشرف صبحي يلتقي 250 شابا وفتاة فى لقاء حواري على مسرح الوزارة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع 250 شابا وفتاة من محافظات القاهرة الكبري أعضاء برلمان الشباب، ومبادرة "شباب يدير شباب"، والكشافة، وطلاب جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان"، والجامعات الخاصة، وذلك بمسرح الوزارة ضمن اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع الشباب للاطلاع على أرائهم حول مختلف القضايا.

وفى ظل التعايش مع جائحة كورونا واستئناف الأنشطة الشبابية والرياضية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ناقش اللقاء أبرز ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الراهنة من برامج ومشروعات تنموية للنشء والشباب فى جميع المحافظات، وسياساتها نحو توسيع قاعدة المستفيدين من تلك البرامج، وتوجه الوزارة نحو التحول الرقمي فى مشروعاتها بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلي من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة فى كلمته المجهودات التى بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية فى ظل أزمة كورونا، والمشاركة المجتمعية المتميزة للشباب والفتيات فى القري والنجوع والمدن فى خدمة المواطنين وتفعيلًا لدور مراكز الشباب المجتمعي على أرض الواقع، علاوة على اهتمام الشباب للمشاركة فى برامج وأنشطة الوزارة التى نفذتها أون لاين.

وفى هذا السياق، أشاد وزير الشباب والرياضة بحرص الشباب على المشاركة بشكل تطوعي مع الوزارة فى مختلف المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها مؤخرًا ، منها مبادرة Be Safe حيث العمل على توعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمشاركة فى أعمال تطهير وتعقيم المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف قبل فتحها، وكذا المشاركة فى مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب ووزارة النقل لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة، وغيرها من المشاركات فى مبادرات عديدة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وإعدادهم للقيادة والعمل على تمكينهم إيمانًا من سيادته بأن الشباب هم أمل الأمة، ومكون أساسي فى تنمية الدولة والمشروعات القومية التى تشهدها البلاد الفترة الراهنة.

وتطرق الحوار إلى الحديث حول مبادرة "دراجتك صحتك" التى تنفذها الوزارة حيث تطرح الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بسعر مدعم فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل، إضافة إلى حصول المبادرة على رعاية كريمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى ختام اللقاء، دعا وزير الدكتور أشرف صبحي الشباب للمشاركة السياسية الفعالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم واختيار أفضل ما يمثلهم، مثنيا فى هذا السياق على المشاركة الإيجابية للشباب فى انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت مؤخرا، والمشاركة التطوعية لنحو 20 ألف شاب وفتاة فى المساهمة فى تنظيم دخول الناخبين للجان وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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