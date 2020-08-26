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رياضة

تطوير وإنشاءات شبابية ورياضية جديدة بالوادي الجديد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ مشروعات شبابية ورياضية جديدة بالمحافظة بتكلفة 45 مليون جنيه و650 ألف جنيه.

وتتضمن المشروعات الجديدة، إنشاء 4 مباني إدارية في مراكز شباب (الأمان – بغداد – عبد القادر – أبو منقار)، وإقامة سور لنادي بلاط الرياضي واستكمال تطوير نادي الهجن بمركز باريس وإقامة مبنى إداري بمركز شباب ذخيرة وحمام سباحة بمركز شباب بلاط ، واستكمال مدرجات نادي الداخلة الرياضي .

يذكر أن الوزارة خلال الفترة الحالية تعمل علي مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهي المشروع في نهاية 2022، مع إنشاء 4 ملاعب خماسية بنجيل صناعي في مراكز شباب (العروبة – عزب القصر – عين عيش – عزب القصر) ، مع إنشاء ملعب قانوني كرة قدم بنجيل صناعي في مركز شباب عزب القصر.
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