استعدادا للدوري .. الترسانة يختتم معسكره بالإسكندرية بمواجهة فاركو وديا





وكان فريق الترسانة دخل معسكرا مغلقا بالاسكندرية استعدادا لعودة المنافسات بدورى القسم الثاني مجموعة القاهرة واستعادة المستوي البدني والفني بعد فترة التوقف الطويلة.





ويسعي شاكر عبدالفتاح المدير الفني لفريق الترسانة لتحقيق الفوز في المباريات الخمس المتبقية من المسابقة للإبتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط لدورى القسم الثالث .





جدير بالذكر أن فريق الترسانة يحتل المركز الـ 11 "قبل الاخير" في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 15 نقطة من 17 مباراة ويتبقي 5 مباريات فقط علي نهاية المسابقة لم يتم تحديد موعدهم بعد.

يختتم اليوم فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة، معسكره بالإسكندرية بمواجهة فريق فاركو وديا استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثاني ، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .