AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة الممثل السعودي محمد حمزة عن عمر يناهز 87 عاما

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:14 م
محمد حمزة
محمد حمزة
Advertisements
أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
توفي الممثل السعودي الكبير، محمد حمزة، يوم الأربعاء، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مسار حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

ونعى الوسط الثقافي في السعودية، الفنان الراحل، مذكرا بمواهبه المتعددة ومناقبه التي أثمرت عددا كبيرا من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.

اقرأ ايضا 

وغرد الممثل السعودي، فايز المالكي، "لاحول ولا قوة الا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك".

وكتب الباحث والناقد المختص في الفن السعودي، محمد سلامة، ان الراحل كان معروفا بدوره الفعال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد محمود عبد العزيز ينعى رجاء الجداوي

بعد والدها.. والدة بريتني سبيرز تصارع من أجل الوصاية عليها

ما يغلاش على اللي خلقه| أهل الفن يودعون اليوتيوبر مصطفى الحفناوي: ربنا يرحمك ويصبر أهلك.. مع السلامة يا جدع.. تعرف على آخر كلمات لمتابعيه

شقيقة بريتني سبيرز وصي على ثروتها .. تفاصيل

ترشيحاتنا

احذروا مغامرات السلطان.. دراسة أمريكية: صحوة الشباب التركي تجرف شعبية أردوغان

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

قاصر تتهم شاب بالتعدي عليها جنسيا بالشرقية.. والتحريات: راحت بمزاجها

جنيهان انخفاضا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية