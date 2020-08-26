AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:10 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من المشروعات الخدمية بقري مركز سمنود للوقوف على مستوى الأداء وما تم إنجازه ، بدأت الجولة بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية أبو صيربنا.


كما تفقد الأعمال الإنشائية لمكتب التموين بالقرية والذي يتكون من دور أرضي ويخدم 20 ألف بطاقة تموينية ويقام على مساحة 207 أمتار .

اقرأ أيضًا :

محافظ الغربية: الانتهاء من جميع الأعمال بالمنطقة الصناعية لافتتاحها قريبا

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة سمنود بالتنسيق مع مسئولي شركة المياه والكهرباء بسرعة دخول المرافق حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال ليقوم المكتب بالعمل ويقدم خدماته التموينية للمواطنين في الموعد المحدد .


كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمدرسة هند المنزلاوي التجريبية للغات.


والتي أقيمت على مساحة 3772 مترًا بتكلفة قدرها 11 مليونًا و227 ألفًا 545 جنيهًا ومكونة من 28 فصلًا، بالإضافة إلى غرف لمعامل العلوم والحاسب الآلي وغرف للمكتبة والطبيب والزائرة الصحية .


ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم .


واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة قرية ميت هاشم حيث تفقد المدرسة المصرية اليابانية بسمنود للاطمئنان على مدى الاستعداد للعام الدراسي، وهذه المدرسة تعمل منذ العام الدراسي السابق وأقيمت على مساحة 4208 أمتار بتكلفة إجمالية 15 مليونا و 949 ألفا و 857 جنيها.


وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ محطة مياه الشرب القديمة وأصدر تعليماته لرئيس مدينة سمنود بتوفير قطعة أرض يتم تخصيصها لنقل المحطة إليها لزيادة سعتها ورفع كفاءتها.


رافق المحافظ خلال الجولة عزت المحلاوي عضو مجلس النواب ورئيس مدينة سمنود ومديري مديريات التربية والتعليم والري والتموين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس هيئة الأبنية التعليمية .

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد
محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد
محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد
محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد
محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنجيل المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة في الوادي الجديد

محافظ الغربية: الانتهاء من 70% من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود.. صور

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات بمدينة ساقلته بتكلفة 228 مليون جنيه

محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية في سمنود والمحلة.. صور

ترشيحاتنا

زوجي يكلم فتيات دائمًا على الفيسبوك ولا أثق فيه.. ماذا أفعل؟

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

لن نقدم أي تنازل.. أردوغان يهدد اليونان ودول المتوسط بالخراب والزوال

توقف عن تناوله فورا .. النعناع يسبب كوارث صحية للمتزوجين

لازم تخافوا.. مستشار الرئيس يحذر من كورونا: لم تنته بعد

عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

AdvertisementS

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم

لأول مرة.. BMW تظهر M3 تورينج 2022 أثناء اختبارها.. صور