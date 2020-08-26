محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية بسمنود ويشدد على إنهائها.. شاهد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من المشروعات الخدمية بقري مركز سمنود للوقوف على مستوى الأداء وما تم إنجازه ، بدأت الجولة بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية أبو صيربنا.





كما تفقد الأعمال الإنشائية لمكتب التموين بالقرية والذي يتكون من دور أرضي ويخدم 20 ألف بطاقة تموينية ويقام على مساحة 207 أمتار .

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محافظ الغربية: الانتهاء من جميع الأعمال بالمنطقة الصناعية لافتتاحها قريبا

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة سمنود بالتنسيق مع مسئولي شركة المياه والكهرباء بسرعة دخول المرافق حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال ليقوم المكتب بالعمل ويقدم خدماته التموينية للمواطنين في الموعد المحدد .





كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمدرسة هند المنزلاوي التجريبية للغات.





والتي أقيمت على مساحة 3772 مترًا بتكلفة قدرها 11 مليونًا و227 ألفًا 545 جنيهًا ومكونة من 28 فصلًا، بالإضافة إلى غرف لمعامل العلوم والحاسب الآلي وغرف للمكتبة والطبيب والزائرة الصحية .





ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم .





واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة قرية ميت هاشم حيث تفقد المدرسة المصرية اليابانية بسمنود للاطمئنان على مدى الاستعداد للعام الدراسي، وهذه المدرسة تعمل منذ العام الدراسي السابق وأقيمت على مساحة 4208 أمتار بتكلفة إجمالية 15 مليونا و 949 ألفا و 857 جنيها.





وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ محطة مياه الشرب القديمة وأصدر تعليماته لرئيس مدينة سمنود بتوفير قطعة أرض يتم تخصيصها لنقل المحطة إليها لزيادة سعتها ورفع كفاءتها.





رافق المحافظ خلال الجولة عزت المحلاوي عضو مجلس النواب ورئيس مدينة سمنود ومديري مديريات التربية والتعليم والري والتموين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس هيئة الأبنية التعليمية .